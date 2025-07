LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Nannucci rimonta d’oro nei 200 sl! Argento per Del Signore e Giannelli

Segui in tempo reale i Campionati Europei Juniores di nuoto 2025, un'emozionante gara ricca di colpi di scena! Nannucci conquista l'oro nei 200 stile libero, mentre Del Signore e Giannelli portano a casa rispettivamente l'argento e il bronzo. La finale della staffetta 4x100 mista promette spettacolo con le nazionali più forti d’Europa. Clicca qui per aggiornamenti continui e vivi ogni istante di questa spettacolare manifestazione.

20.10: Del Signore, D'Agostino, Leoni e Santambrogio per la finale della 4×100 stile libero mista. Queste le Nazionali al via: 1 Denmark 3:34.01 2 Germany 3:33.64 3 Great Britain 3:32.79 4 France 3:32.10 5 Italy 3:32.20 6 Spain 3:32.95 7 Belgium 3:33.81 8 Netherlands 3:34.24 20.08: Oro per la britannica Blocksidge con 16'10"23, argento per Giannelli con 16'13"11, bronzo per Jackl con 16'17"42 20.07: ARGENTOOOOOOOO GIANNELLIIIIIIIII! L'azzurra si conferma tra le emergenti mezzofondiste più interessanti salendo sul secondo gradino del podio nei 1500 alle spalle della britannica Blocksidge e davanti alla ungherese Jackl