Cadavere sulla A22 | trovata la testa dopo 17 anni in Germania

Una scoperta scioccante scuote le cronache europee: dopo 17 anni, in Germania è stata trovata la testa del cadavere decapitato lungo l’autostrada A22, appartenente a un omicidio avvenuto nel 2008. Un enigma che si infittisce, riaccendendo i riflettori su un caso irrisolto e sui misteri della giustizia. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli: cosa rivela questa scoperta sulla verità dietro il delitto?

La testa del cadavere decapitato nel 2008 lungo l’autostrada A22 è stata ritrovata in Germania, nel giardino della casa dove abitava Alfonso Porpora, l’autore del delitto. La notizia viene riportata dalla stampa tedesca in queste ore. La ricostruzione della vicenda. Il ritrovamento del corpo risale al 21 febbraio di diciassette anni fa, quando il cadavere fu notato in un cartone lungo l’autostrada del Brennero all’altezza di Chiusa, in Alto Adige. Un corpo del quale non si era mai conosciuta l’identità e che era finito per diventare un vero e proprio cold case. Solo poche settimane fa, la Procura di Bolzano aveva comunicato ufficialmente che l’autore dell’omicidio era Porpora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cadavere sulla A22: trovata la testa dopo 17 anni in Germania

