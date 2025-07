LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 4-6 3-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break della russa

Il match tra Paolini e Rakhimova si infiamma sul filo di lana, con scambi mozzafiato e improvvise svolte. La tensione è alle stelle mentre le due si sfidano per conquistare ogni punto, lasciando il pubblico incollato allo schermo. Chi avrà la meglio in questa battaglia di nervi e tecnica? Restate con noi: la suspense si fa sempre più intensa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Game Rakhimova. Ennesimo errore gratuito di Paolini, che serve ora per rimanere nel match. 40-15 Non passa il dritto della russa. 40-0 Pasticcio di Paolini, che a campo aperto manda in rete una smorzata di troppo. 30-0 E’ larga anche questa risposta di dritto dell’italiana. 15-0 Troppa fretta per Jasmine, che spedisce in corridoio il dritto inside out. 3-4 Game Paolini. Con il dritto vincente l’azzurra tiene la battuta. 40-15 Uno dei rari errori da un’ora a questa parte di Rakhimova, che manda out il dritto. 30-15 E’ lungo il dritto inside out in avanzamento di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it