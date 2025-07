verstappen in mercedes la trattativa prende corpo

Il mondo della Formula 1 è in fermento: il quattro volte campione Max Verstappen sembra pronto a cambiare rotta, abbandonando la Red Bull per unirsi a Mercedes. La trattativa, alimentata da voci e indiscrezioni, si fa sempre più concreta, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Ma cosa significa questa mossa per il circus? È solo un sogno o qualcosa di molto più vicino alla realtà? Restate con noi, perché le novità sono dietro l’angolo.

Il quattro volte campione del Mondo Max Verstappen parrebbe molto vicino a lasciare la Red Bull, rescindendo il contratto che lega alla scuderia austriaca per altri tre anni, per accasarsi in Mercedes, dove il team principal, Toto Wolf, lo corteggia da tempo. VERSTAPPEN IN MERCEDES: COSA SAPPIAMO Secondo quanto si apprende dalla squadra motori di Sky Sport, la trattativa esiste davvero ed è pure molto concreta, se non addirittura in una fase decisiva. Si sta cercando di convincere l’intero management della scuderia tedesco che non avrebbe ancora approvato l’operazione dal momento che, vista l’introduzione del nuovo regolamento dal 2026, potrebbe disporre della migliore macchina a prescindere dalla coppia dei piloti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com