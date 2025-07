Trump taglia le armi a Kiev | Ucraina in allarme per lo stop ai Patriot Mosca esulta | più vicina la fine della guerra

La decisione di Trump di sospendere gli aiuti militari a Kiev ha scatenato timori e incertezze, mentre Mosca festeggia un possibile passo verso la fine del conflitto. L’Ucraina resta in attesa di chiarimenti ufficiali, mentre il mondo osserva con sospetto. In questo contesto, le sorti della guerra sembrano appese a un filo sottile, lasciando tutti con il fiato sospeso: la stabilità regionale potrebbe essere a un punto di svolta.

Allarme a Kiev per la decisione annunciata dall' amministrazione Trump di sospendere gli aiuti militari all' Ucraina. Il Ministero della Difesa ucraino ha fatto sapere di non avere ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito all'interruzione o al ritardo delle spedizioni di aiuti militari statunitensi, e sta lavorando per chiarire la situazione dopo le segnalazioni di consegne sospese.

