Media Corea del Nord pronta a inviare fino a 30mila soldati a sostegno della Russia

Una svolta inattesa scuote gli equilibri geopolitici: la Corea del Nord si prepara a inviare fino a 30.000 soldati per sostenere la Russia nel conflitto ucraino. Questa decisione, secondo l'intelligence statunitense, potrebbe cambiare le sorti della guerra e alterare gli scenari internazionali giĂ complessi. Ma quali sono le implicazioni di questa mossa audace? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili sviluppi e le ripercussioni globali.

La Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate a combattere per la Russia lungo la linea del fronte con l’Ucraina, inviando altri 25mila-30mila soldati per assistere Mosca. Lo riporta la statunitense Cnn con una valutazione dell’intelligence condotta da funzionari ucraini. Le truppe potrebbero arrivare in Russia nei prossimi mesi, aggiungendosi agli 11mila soldati inviati da Pyongyang a novembre per respingere l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Circa 4mila di questi soldati nordcoreani sono rimasti uccisi o feriti durante lo schieramento, secondo fonti occidentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Media, Corea del Nord pronta a inviare fino a 30mila soldati a sostegno della Russia

In questa notizia si parla di: russia - soldati - corea - nord

Guerra Ucraina Russia ultime news, attacco missilistico russo su poligono di tiro a Sumy: 6 soldati morti - Roma, 21 maggio 2025 – Nuovo drammatico episodio nella guerra Ucraina-Russia: un attacco missilistico russo ha colpito un poligono a Sumy, causando la morte di sei soldati.

E mentre gli USA sospendono aiuti vitali e l’Occidente si frammenta, #KimJongUn è pronto a triplicare i soldati nordcoreani dispiegati contro l'Ucraina, inviandone altri 30.000 per assistere la #Russia di #Putin. Il sonno delle democrazie genera i mostri delle a Vai su Facebook

La Corea del Nord invia altri 30mila soldati a combattere per Putin Vai su X

Guerra Ucraina-Russia, le news. Cnn: “La Corea del Nord invierà 30mila soldati in aiuto a Mosca”; Corea del Nord pronta a inviare 30mila soldati a combattere per Putin in Ucraina. Kiev: «L'obiettivo? Creare u; Corea del Nord, le lacrime di Kim Jong-Un per i soldati: solo 5 bare per quasi 5mila morti in Russia. E altri 6mila uomini sono pronti a partire.

La Corea del Nord invia altri 30mila soldati a combattere per Putin - Secondo fonti dell'intelligence, le truppe potrebbero arrivare in Russia nei prossimi mes ... Scrive huffingtonpost.it

Corea del Nord pronta a inviare 30mila soldati a combattere per Putin in Ucraina. Kiev: «L'obiettivo? Creare un debito di sangue con Mosca» - La Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate al fianco della Russia nel conflitto in Ucraina, inviando altri 25. Come scrive msn.com