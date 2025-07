Di sinistra e del ' 68 ma la apprezzo Il sindaco Pd elogia Valditara

In un momento in cui le dinamiche politiche si intrecciano con il mondo dell’istruzione, il sindaco di Grottaminarda ha deciso di sottolineare la sua stima per Valditara, condividendo appieno il suo impegno e i risultati ottenuti. Una dimostrazione che, oltre le appartenenze, l’obiettivo comune resta quello di migliorare il sistema scolastico e investire nel futuro dei giovani. È un passo importante verso un dialogo costruttivo e collaborativo.

Il sindaco di Grottaminarda ha voluto esprimere la propria stima al ministro dell'Istruzione sottolineando di condividerne il lavoro.

