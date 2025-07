Cali tensione le vittime Lo sfogo del gelataio | Tutto da buttar via

Un blackout improvviso ha lasciato Firenze nel caos, trasformando il sogno di un’estate rinfrescante in un incubo per commercianti e clienti. La tensione si taglia con il coltello, e lo sfogo del gelataio fa eco tra le vie deserte: tutto da buttar via, tra coni vuoti e sorbetti liquefatti. La città si riscopre vulnerabile di fronte a un guasto che ha messo in ginocchio l’economia locale, richiedendo interventi immediati e soluzioni durature.

Firenze, 2 luglio 2025 – Un'intera produzione di gelato finita nel cassonetto. Centinaia di euro svaniti in coni mai serviti, sorbetti liquefatti. E, a poca distanza, un ristorante costretto a presidiare il locale con le serrande elettriche alzate e i frigoriferi al collasso, rinunciando a centinaia di clienti. Il blackout che lunedì ha colpito il centro non ha solo lasciato al buio intere palazzine: ha stoppato le attività economiche nel momento peggiore, quando la stagione entra nel vivo. Dalle 15 fino a tarda sera, intere zone sono rimaste senza corrente. La colpa è stata di una domanda di energia sopra la norma, creata dai troppi condizionatori accesi per il caldo infernale.

