Approvato il decreto Campi Flegrei | Pronti 50 milioni di euro per la messa in sicurezza

Il decreto sui Campi Flegrei, approvato con successo dal Parlamento, rappresenta un fondamentale passo avanti per garantire la sicurezza di questa affascinante area vulcanica. Con 50 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza, si apre una nuova fase di prevenzione e tutela del territorio. Musumeci esprime soddisfazione: "Un passo concreto verso la prevenzione". Scopriamo insieme cosa cambierà per il futuro di questa preziosa zona.

Approvato con 139 voti a favore, 105 contrari e 4 astenuti il Decreto per i Campi Flegrei. Musumeci: "Soddisfatti, un passo concreto verso la prevenzione ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: approvato - decreto - campiflegrei - pronti

Fondo da 3 milioni per giornali e media siciliani: approvato il decreto Schifani - La Giunta regionale siciliana ha approvato un decreto del presidente Renato Schifani, con il quale si attivano 3 milioni di euro a fondo perduto per sostenere l'editoria e le emittenti radiotelevisive dell'Isola.

Buon 1 Luglio a tutti! Pronti a passare l'estate con noi? Alle 9:00 spazio a Spotlight - Notizie in primo piano, come sempre l'appuntamento con... Vai su Facebook

Approvato il decreto Campi Flegrei: Pronti 50 milioni di euro per la messa in sicurezza; Accordo Lazio-Campania per i Campi Flegrei: pronti i piani di evacuazione; I Campi Flegrei tremano ancora ma la destra se ne frega del Sud.

Approvato il decreto Campi Flegrei: “Pronti 50 milioni di euro per la messa in sicurezza” - Musumeci: “Soddisfatti, un passo concreto verso la prevenzione “ Il decreto Campi Flegrei è legge: con 139 sì ... Da fanpage.it

Via libera definitivo al decreto Campi Flegrei e alluvioni - Con 139 sì, 105 no e 4 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto che contiene le disposizioni urgenti per affrontare le conseguenze delle alluvioni che ci ... Scrive ansa.it