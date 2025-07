Cittadinanza – Inutile passerella dei legali alla Corte costituzionale

Il 24 giugno scorso si è svolta un’udienza storica presso la Corte Costituzionale, un momento cruciale nel dibattito sulla cittadinanza italiana e le eccezioni sollevate dai tribunali italiani. Questa seduta rappresenta molto più di una semplice passerella legale: è una sfida fondamentale per i diritti degli oriundi nel mondo. Resta da vedere se questa battaglia porterà a un cambiamento sostanziale o si ridurrà a una vana, inutile passerella.

Il 24 giugno scorso si è tenuta una udienza presso la Corte Costituzionale sulle eccezioni di incostituzionalità eccepite da numerosi tribunali italiani sul riconoscimento della cittadinanza italiana ai nostri oriundi di tutto il mondo. La madre di tutte le udienze, l'udienza ritenta unica e storica, secondo le definizioni date da avvocati specializzati sul tema e dalle loro associazioni, legali peraltro divenuti molto abbienti negli anni nello svolgimento della loro principale attività rivolta al riconoscimento della cittadinanza italiana per i nostri tanti oriundi sparsi in tutto il mondo. Una vera e proprio passerella la loro, in udienza dinanzi la Corte Costituzionale, per promuover ancor di più e meglio la loro importante e ben remunerata leadership nel settore.

