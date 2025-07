Roberto Saviano in arrivo un programma in prima serata su La7 | ecco di cosa si tratterà

Roberto Saviano torna in tv con un nuovo, attesissimo programma in prima serata su La7. Dopo l’esperienza in Rai e il recente caso Insider, il giornalista si prepara a svelare nuovi retroscena e approfondimenti di grande impatto. La presentazione dei palinsesti, in programma domani, svelerà i dettagli di questa entusiasmante avventura televisiva, che promette di catturare l’attenzione del pubblico e di offrire uno sguardo unico sulla realtà.

Il giornalista tornerà con un programma tutto suo: dopo il caso Insider in Rai, ad accoglierlo sarà stavolta La7. Ecco cosa sappiamo della nuova trasmissione. La presentazione dei palinsesti La7 si svolgerà domani, giovedì 3 luglio, ma già è trapelata una prima notizia. La rete diretta da Andrea Salerno infatti, avrebbe in cantiere un programma per Roberto Saviano, a cui verrà affidato una trasmissione in prima serata. Il programma di Roberto Saviano su La7 A rivelarlo è Fanpage, a cui il giornalista avrebbe confermato la realizzazione di un programma in prima serata. Non si sa ancora molto, ma Roberto Saviano si occuperà certamente di mafia e criminalità organizzata: Saviano dedicherà spazio a degli speciali, nei quali si avvarrà anche del magistrato Nicola Gratteri, attualmente Procuratore . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Roberto Saviano, in arrivo un programma in prima serata su La7: ecco di cosa si tratterà

In questa notizia si parla di: programma - prima - roberto - saviano

Italiano sfodera l’orgoglio prima di Milan-Bologna: “Non era in programma che fossimo qui” - Il Bologna si presenta all’Olimpico con un entusiasmo contagioso, sostenuto da 30mila tifosi pronti a sostenere la squadra.

Roberto Saviano arriva a La7, il giornalista avrà un suo programma in prima serata Vai su X

Roberto Saviano arriva a La7 Il giornalista conferma a Fanpage.it la sua presenza con un nuovo programma in prima serata e degli speciali dedicati alla mafia. Vai su Facebook

Roberto Saviano arriva a La7, il giornalista avrà un suo programma in prima serata; Roberto Saviano, in arrivo un programma in prima serata su La7: ecco di cosa si tratterà; Roberto Saviano sbarca a La7, addio alla Rai dopo la bufera: cosa farà (e con chi).

Roberto Saviano sbarca su La7: programma in prima serata e speciale sulla mafia (con Gratteri) - Il giornalista e conduttore ha ufficializzato il suo approdo alla rete che ospita già Mentana. Scrive libero.it

Roberto Saviano, in arrivo un programma in prima serata su La7: ecco di cosa si tratterà - Il giornalista tornerà con un programma tutto suo: dopo il caso Insider in Rai, ad accoglierlo sarà stavolta La7. Come scrive msn.com