Colonnese | L’Inter è in confusione Lautaro Martinez ha voluto dare un segnale forte forse anche alla società

L’Inter si trova al centro di un autentico tumulto mediatico, tra dichiarazioni di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta che scuotono l’ambiente nerazzurro. La confusione regna sovrana in casa dei nerazzurri, e Francesco Colonnese spera che questa tempesta possa placarsi rapidamente, per permettere alla squadra di ritrovare serenità e concentrazione. Ma cosa sta veramente accadendo dietro le quinte? La risposta potrebbe cambiare le sorti del campionato.

L'Inter è in un'autentico ciclone mediatico scaturito dalle parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta. Francesco Colonnese a Radio Sportiva esprime il suo punto di vista sulla vicenda. CONFUSIONE – L'Inter è un cantiere a cielo aperto e Francesco Colonnese spera che questa bufera in casa dei nerazzurri possa passare il prima possibile: « C'è gran confusione. La situazione non è limpida. Da tutte queste situazioni ci sta perdendo l'Inter. Ci sta perdendo come città, come gruppo, come ambiente. Quando c'è questo tipo di confusione e non si capisce nulla dove ognuno va per la sua strada, bisogna cercare di tirare una linea.