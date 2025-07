Da Consob via libera al prospetto sull' Opa di Nuo su Bialetti

La Consob dà il via libera ufficiale alla pubblicazione del prospetto informativo per l'OPA obbligatoria di Nuo su Bialetti, con l'obiettivo di acquisire il restante 21,32% e consolidare il controllo. Le adesioni sono previste dal 7 al 25 luglio, aprendo così una nuova fase di crescita e trasformazione per il celebre marchio italiano. È il passo decisivo verso il ritiro dal listino di Piazza Affari e un futuro strategico tutto da scrivere.

Via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo dell' Opa obbligatoria di Nuo sul 21,32% non ancora posseduto di Bialetti. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le adesioni si raccoglieranno dal 7 al 25 luglio. Obiettivo dell'offerta è raccogliere l'intero capitale di Bialetti per poi procedere al ritiro dal listino di Piazza Affari. Lo scorso 16 aprile la lussemburghese Nuo Capital, che fa capo al magnate cinese Stephen Cheng, aveva perfezionato la sottoscrizione di un contratto di compravendita per l'acquisto del 78,567% delle azioni di Bialetti. A vendere sono Sculptor Holdings con il 19,56% del capitale, Francesco Ranzoni (50%) e Diego Della Valle (6,94%).

