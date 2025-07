Omicidio Garlasco i legali della famiglia Poggi | L’impronta 33 non è di Sempio

Gli avvocati della famiglia Poggi hanno annunciato che la procura di Pavia ha respinto la richiesta di un nuovo incidente probatorio sull'impronta 33, associata ad Andrea Sempio. La decisione arriva dopo un approfondimento tecnico basato sulla relazione dattiloscopica, che potrebbe riaccendere il dibattito su uno dei punti chiave del caso Chiara Poggi. La vicenda continua a mantenere alta l'attenzione pubblica e a sollevare interrogativi irrisolti.

Gli avvocati della famiglia Poggi, hanno reso noto che la procura di Pavia ha respinto la richiesta di effettuare un nuovo incidente probatorio sull’ impronta 33, riconducibile ad Andrea Sempio e rinvenuta nei pressi della scala dove fu trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Attraverso un comunicato, i legali hanno spiegato di aver chiesto un approfondimento tecnico ai propri consulenti, dopo aver acquisito la relazione dattiloscopica della procura, sottolineando che le conclusioni dei periti incaricati «depongono per la sicura estraneitĂ dell’impronta alla dinamica omicidiaria, oltre che per la non attribuibilitĂ della stessa ad Andrea Sempio». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio Garlasco, i legali della famiglia Poggi: «L’impronta 33 non è di Sempio»

