Giorgia Meloni incontra Papa Leone XIV Guerre e fine vita tra i temi

Questa mattina, nell’ambasciata spirituale del Vaticano, la premier Giorgia Meloni ha incontrato Papa Leone XIV, affrontando temi cruciali come guerre, fine vita e le recenti crisi in Ucraina e Gaza. Un colloquio che sottolinea l’importanza del dialogo tra politica e fede di fronte alle sfide globali, aprendo uno spiraglio di speranza e collaborazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa significativa udienza.

La questione Ucraina e Gaza sono state parte del colloquio questa mattina in Vaticano tra Papa Leone e la Premier Meloni nella prima udienza ufficiale. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giorgia Meloni incontra Papa Leone XIV. Guerre e fine vita tra i temi

