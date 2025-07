Giornalisti | è morto Franco Vannini Ast piange il suo vicepresidente

Con profonda tristezza, l’intera comunità giornalistica toscana si unisce al dolore per la perdita di Franco Vannini, vicepresidente dell’Associazione Stampa Toscana e figura di spicco nel mondo dell’informazione. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma anche un esempio duraturo di passione e dedizione. In momenti come questo, si riaffermano i valori di solidarietà e rispetto che Franco incarnava ogni giorno.

Il presidente Sandro Bennucci, con tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, il presidente dell'Ussi-Toscana Franco Morabito con il consiglio direttivo, annunciano con le lacrime agli occhi la scomparsa di Franco Vannini, vicepresidente Ast e a lungo dirigente dell'Ussi

