Traffico Roma del 02-07-2025 ore 20 | 30

Se siete in viaggio a Roma il 2 luglio 2025 alle ore 20:30, preparatevi a un traffico intenso. La redazione di Luceverde segnala riaperture e chiusure sulla tangenziale est e la Galleria della Nuova Circonvallazione interna, con code e ripercussioni sulla A24 e le strade adiacenti. Per evitare disagi, pianificate il percorso in anticipo e restate aggiornati sulle ultime notizie del traffico. La mobilità romana richiede sempre attenzione e pazienza.

Luceverde Roma trovati dalla redazione riaperta sulla tangenziale est la Galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa in precedenza tra l'uscita per la 24 via Tiburtina in questione della Salaria restano code da viale Castrense a via Tiburtina ripercussioni sul tratto Urbano della A24 con incolonnamenti a partire da Viale Togliatti ancora sulla tangenziale est per il traffico in senso lunghe code tra via delle Valli e Corso di Francia verso lo stadio dove alle 21 Si esibirà Marco Mengoni in concerto ripercussioni su via Salaria con lunghe code a partire da Villa Spada in direzione della tangenziale per un albero caduto sulla sede stradale chiuso viale del Muro Torto tra piazzale Brasile piazzale Flaminio In quest'ultima direzione inevitabili le code riaperta invece la via Trionfale precedentemente chiusa per urgenti lavori all'altezza di via Luigi Morandi via aperta anche la via Aurelia chiusa in precedenza per un incendio all'altezza di Malagrotta a seguito dell'incendio restano Tuttavia era per i treni della linea Roma Pisa tra Maccarese Roma Aurelia con maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it