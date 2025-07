Jonathan Glazer annuncia il prossimo film | Non passerà un altro decennio

Con grande entusiasmo, il regista britannico Jonathan Glazer ha annunciato il suo nuovo progetto cinematografico, promettendo di non lasciarci passare un altro decennio senza un suo capolavoro. Dopo il successo de La zona d'interesse, Glazer si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico. L'evento, tenutosi al Cinema Modernissimo di Bologna durante Il Cinema Ritrovato, ha dimostrato quanto sia vivo l’interesse verso il suo cinema visionario e innovativo.

Durante una masterclass a Bologna, il regista Jonathan Glazer ha svelato di essere già al lavoro sul suo prossimo film, poco dopo il successo de La zona d'interesse. Jonathan Glazer è riapparso pubblicamente la scorsa settimana durante il festival Il Cinema Ritrovato a Bologna, dove ha tenuto una partecipata masterclass presso il Cinema Modernissimo. L'incontro ha attirato una sala gremita, segno tangibile dell'attenzione e dell'ammirazione nei confronti di uno dei registi più schivi e selettivi del panorama cinematografico contemporaneo. Con appena quattro film realizzati in 25 anni, Glazer è noto per prendersi lunghi intervalli tra un progetto e l'altro: Sexy beast - L'ultimo colpo della bestia(2000), Birth (2004), Under the Skin (2013) e La zona d'interesse (2023), vincitore del Grand Prix a Cannes e dell'Oscar come miglior film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it