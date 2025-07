Di chi è l’impronta 33 Garlasco i risultati della perizia della famiglia Poggi

Nuove tensioni scuotono il caso di Garlasco, con la famiglia Poggi e le autorità divise sulla misteriosa impronta 33 trovata sulla scala di Chiara Poggi. La recente decisione della Procura di Pavia di respingere la richiesta di un nuovo incidente probatorio ha riacceso il dibattito, alimentando sospetti e interrogativi ancora irrisolti. Ma chi realmente possiede quell’impronta? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Nuove tensioni si sono aperte attorno alle indagini sul delitto di Garlasco, dopo la decisione della Procura di Pavia di rigettare la richiesta di un nuovo incidente probatorio avanzata dai legali della famiglia Poggi. A riaccendere il confronto, ancora una volta, è la questione dell’ormai nota impronta numero 33, individuata sulla scala dove nel 2007 fu rinvenuto il corpo senza vita di Chiara Poggi. Dopo che i media avevano rilanciato l’attribuzione dell’impronta ad Andrea Sempio, attualmente indagato, i familiari della vittima avevano chiesto un accertamento ulteriore, supportati da consulenze che mettono in dubbio proprio quell’identificazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, la bomba del Tg1 su Andrea Sempio: "La sua impronta vicino al corpo di Chiara Poggi" - Nuove drammatiche novità nel caso Garlasco. Il Tg1 ha svelato che, secondo recenti accertamenti scientifici della procura di Pavia, è stata trovata l'impronta della mano di Andrea Sempio, attuale indagato, vicino al corpo di Chiara Poggi.

Delitto di #Garlasco, i consulenti della famiglia #Poggi: "L'impronta 33 non è di #Sempio" Le analisi effettuate hanno stabilito "la non attribuibilità della stessa" all'indagato Vai su X

Il consulente della famiglia di Chiara Poggi smentisce a Fanpage.it che l’impronta 44 individuata sul muro destro delle scale che portano alla tavernetta della villetta di Garlasco sia l’impronta di una scarpa Vai su Facebook

Omicidio Garlasco, i legali della famiglia Poggi: «L’impronta 33 non è di Sempio» - Secondo quanto comunicato dai legali della famiglia Poggi, l'impronta 33 trovata vicino al corpo di Chiara non apparterrebbe ad Andrea Sempio. Lo riporta msn.com

Delitto di Garlasco, l’impronta 33 non convince i consulenti della famiglia Poggi - Gli avvocati della famiglia Poggi hanno richiesto alla Procura di Pavia ulteriori approfondimenti sull’impronta 33, recentemente attribuita all’indagato Andrea Sempio, per chiarire definitivamente la ... Riporta notizie.it