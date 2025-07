Bagni nella Senna e acqua potabile gratis | come l’Europa reagisce al caldo record

In un’estate da record, l’Europa si anima di iniziative sorprendenti per affrontare il caldo estremo. Dalle persone che si rinfrescano nella Senna a Parigi alle donazioni di acqua potabile a Colonia, ogni nazione trova metodi innovativi per contrastare le temperature torride. Queste soluzioni, pur diverse, condividono l’obiettivo di proteggere i cittadini e preservare il nostro pianeta. Scopriamo come l’Europa reagisce a questa sfida climatica senza precedenti.

C'è chi si bagna nella Senna di Parigi e chi regala acqua a Colonia. Le soluzioni trovate in giro per l'Europa (e per il mondo) sono diverse, per contrastare l'ondata di calore estremo arrivata in questi giorni d'estate, con temperature che sfiorano in diversi Paesi i 40°C.

