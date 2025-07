Grottaminarda il sindaco a Valditara | Io di sinistra e militante del ' 68 ma apprezzo molte sue attività e le condivido

A Grottaminarda, il sindaco Marcantonio Spera ha sorprendentemente dichiarato di essere di sinistra e militante del ’68, ma di apprezzare e condividere molte iniziative del ministro Giuseppe Valditara. Un gesto che mette in luce come le differenze politiche possano dialogare e trovare punti di convergenza, aprendo nuove prospettive di confronto costruttivo. In un'epoca di divisioni, questa è una testimonianza di come il rispetto e la collaborazione possano prevalere.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è recato a Grottaminarda, in provincia di Avellino, per partecipare alla cerimonia di consegna dei diplomi all'ITS Academy "Antonio Bruno". Durante i saluti introduttivi, il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha esordito rivolgendosi al ministro ed esprimendo nei suoi confronti stima: "Io di sinistra e del '68, ma apprezzo molte sue attività, le condivido". . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Grottaminarda, il sindaco a Valditara: "Io di sinistra e militante del '68, ma apprezzo molte sue attività e le condivido"

