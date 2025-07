Salvini firma il decreto sull' alcolock

L' alcolock è un dispositivo innovativo che mira a rendere le strade italiane più sicure, prevenendo la guida sotto l'influenza di alcol. Firmato da Salvini, il decreto stabilisce linee guida chiare per l’installazione e l’utilizzo, rappresentando un passo importante nel nuovo Codice della Strada entrato in vigore il 14 dicembre. Questa misura promette di ridurre incidenti e salvare vite, segnando un impegno concreto per la sicurezza di tutti.

Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che definisce le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock. Questo testo fornisce linee guida precise alle officine autorizzate per il montaggio e agli utenti. Si tratta di una delle novità più significative introdotte dal nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre scorso. L' alcolock è un sistema che impedisce l'avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell'alito. Il motore si accenderà solo se il livello di alcol risulterà pari a zero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini firma il decreto sull'alcolock

