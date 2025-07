Comuni Ricicloni 2025 c’è tanto Sannio tra i più virtuosi | la classifica

È arrivata la 32ª edizione di Comuni Ricicloni, il prestigioso riconoscimento di Legambiente che celebra i migliori esempi di gestione dei rifiuti urbani in Italia. Quest’anno, il report evidenzia un lieve aumento della produzione complessiva di rifiuti, ma anche tanti comuni virtuosi, come tanto sannio, che si distinguono per l’impegno e l’eccellenza nel riciclo. Scopriamo insieme le eccellenze che fanno ben sperare per un futuro più sostenibile.

È questa la trentaduesima edizione di Comuni Ricicloni, il concorso nazionale di Legambiente che premia i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani. L'analisi dei dati raccolti attraverso l'invio volontario da parte di Comuni, Consorzi, Comunità montane e gestori del servizio di raccolta, restituisce una situazione che testimonia un, seppur contenuto, aumento della produzione complessiva dei rifiuti prodotti dai cittadini, accompagnato da un incremento dei quantitativi non recuperati. Venendo alle questioni prettamente locali, il Sannio in Campania si distingue per la presenza di diversi comuni (sotto i 5000 abitanti) tra i 71 menzionati e premiati.

