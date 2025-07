AmbFertitta Italia può contare sugli Usa e noi su di voi

L'ambasciatore Fertitta ha sottolineato con entusiasmo il forte legame tra Italia e Stati Uniti, evidenziando la collaborazione e il sostegno reciproco tra i due paesi. "L'Italia può sempre contare sugli Stati Uniti", ha affermato con convinzione, rafforzando l'importanza di questo rapporto strategico. In un mondo in continua evoluzione, alleanze solide sono fondamentali per affrontare sfide comuni e costruire un futuro di prosperità condivisa.

"Adoro il nostro rapporto con l'Italia. Il rapporto con Meloni, Tajani e Salvini è davvero fantastico. Li ho conosciuti tutti molto bene ed è semplicemente incredibile quanto i nostri paesi siano intrecciati e quanto lavoriamo insieme e ci sosteniamo a vicenda". Lo ha detto l' ambasciatore americano a Roma Tilman Fertitta in occasione della tradizionale festa dell' Independence Day a Villa Taverna. "L'Italia può sempre contare sugli Stati Uniti - ha aggiunto - e gli Stati Uniti possono sempre contare sull'Italia". "E' fantastico essere qui come ambasciatore che rappresenta gli Stati Uniti e il presidente Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amb.Fertitta, Italia può contare sugli Usa e noi su di voi

