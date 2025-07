Mercato Milan | entrate top con Modric-Ricci ma occhio alle uscite! Ecco chi può salutare

Il mercato del Milan si infiamma: tra arrivi top come Modric e Ricci, e qualche possibile partenza, i rossoneri sono al centro dell’attenzione. Con tanto fermento tra campionato e calciomercato, il club milanese sta preparando una stagione ricca di sorprese e cambiamenti. Ma chi potrebbe salutare la Maglia Rossonera? Ecco le ultime indiscrezioni e tutte le novità della giornata, mercoledì 2 luglio 2025.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, mercoledì 02 luglio 2025: tra campionato e calciomercato.

Luka Modric e Samuele Ricci sono i primi due rinforzi a centrocampo per il Milan di Massimiliano Allegri. Entrambi i giocatori svolgeranno presto le visite mediche e firmeranno il loro contratto con il Milan. Ricci svolgerà le visite mediche prima di Modri

