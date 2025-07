Moro rapito da Cosa Nostra Marie Curie da Oscar e Hitler da Nobel | gli strafalcioni della Maturità 2025

La Maturità 2025 si fa ricordare per errori incredibili e divertenti che coinvolgono figure storiche, scientifiche e letterarie. Dal rapimento di Moro ad opera di Cosa Nostra, ai sorprendenti fraintendimenti su Marie Curie e gli Oscar, fino a Hitler Nobel per la Pace e D’Annunzio estetista. Questi strafalcioni non solo fanno sorridere, ma invitano anche a riflettere sull'importanza di conoscere bene il passato. Continua a leggere per scoprire i più clamorosi di questi siparietti.

La Maturità 2025 è segnata da errori davvero memorabili: il rapimento di Aldo Moro attribuito a Cosa Nostra, Marie Curie vincitrice di un premio Oscar, Hitler Nobel per la Pace e D’Annunzio trasformato in estetista. Strafalcioni che scuotono storia, letteratura e scienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moro - cosa - nostra - marie

Da Aldo Moro rapito da Cosa Nostra a D’Annunzio “estetista”: gli strafalcioni della Maturità 2025 - Tra errori storici, confusione tra autori e attribuzioni sbagliate, i giovani si trovano a navigare in un mare di strafalcioni durante la maturità 2025.

Dalla Storia alla Letteratura, passando per l’Arte e le Scienze. E non sono solo gli studenti a sbagliare: una commissaria di arte, parlando del Futurismo, ha affermato con sicurezza che il movimento è nato nel 1919 anziché nel 1909. Moro rapito da Cosa Nostr Vai su Facebook

Moro rapito da Cosa Nostra, Marie Curie da Oscar e Hitler da Nobel: gli strafalcioni della Maturità 2025; Maturità 2025, tutti gli strafalcioni. Dall'Oscar a Marie Curie all'attentato mafioso a Aldo Moro. E anche i prof «inciampano»; Maturità 2025, ecco gli strafalcioni: da Aldo Moro rapito da Cosa Nostra a D’Annunzio “estetista”.

Moro rapito da Cosa Nostra, Marie Curie da Oscar e Hitler da Nobel: gli strafalcioni della Maturità 2025 - La Maturità 2025 è segnata da errori davvero memorabili: l'attentato di Aldo Moro attribuito a Cosa Nostra, Marie Curie vincitrice di un premio Oscar ... Si legge su fanpage.it

Moro rapito da Cosa Nostra, Marie Curie premio Oscar, Hitler da Nobel e (ancora) D'Annunzio "estetista": gli strafalcioni della Maturità 2025 - E così, anche per la Maturità 2025, Gabriele D’Annunzio non verrà ricordato come l’autore protagonista delle tracce di prima prova - Lo riporta msn.com