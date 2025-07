The Running Man | il regista svela che Arnold Schwarzenegger ha approvato il remake

Il mondo del cinema è in fermento: Edgar Wright ha condiviso con entusiasmo che Arnold Schwarzenegger ha dato il suo benestare al remake di The Running Man. Durante un'intensa conversazione su Zoom, l'attore iconico ha espresso il suo sostegno a questa nuova avventura cinematografica, aprendo le porte a una possibile rinascita di un cult senza tempo. La sua approvazione rappresenta un passo importante verso un progetto che promette di emozionare e sorprendere nuovamente gli appassionati.

Edgar Wright ha rivelato i dettagli di una conversazione via Zoom con Arnold Schwarzenegger in cui gli ha parlato del remake di The Running Man. Il regista del remake di The Running Man, Edgar Wright, ha svelato di aver ottenuto l'approvazione di Arnold Schwarzenegger durante un incontro via Zoom prima dell'inizio delle riprese. La star del cinema era infatti stato il protagonista del primo adattamento del romanzo scritto da Stephen King, che aveva usato lo pseudonimo Richard Bachman, nel 1987. L'approvazione di Schwarzenegger In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Edgar Wright e il protagonista di The Running Man, Glen Powell, hanno condiviso i dettagli di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Running Man: il regista svela che Arnold Schwarzenegger ha approvato il remake

Nel 1987, Paul Michael Glaser fu il primo a dar vita sul grande schermo al romanzo L'uomo in fuga (The Running Man) di Stephen King, nel famoso film con protagonista Arnold Schwarzenegger. Ora, quasi quarant'anni dopo, è il turno di Edgar Wright

