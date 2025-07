Brunelli | Italia prima al mondo con VAR ovunque gli arbitri parleranno allo stadio

L’Italia si conferma leader mondiale con il VAR ovunque, portando innovazione e trasparenza agli stadi. L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha svelato l’organico nazionale, segnando un passo decisivo verso un calcio più equo. Ecco le parole di Marco Brunelli, che riflettono questa svolta epocale: «Il nostro obiettivo è garantire trasparenza e rispetto in ogni match». Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa rivoluzione.

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha presentato l'organico nazionale di arbitri: ecco, di seguito, le parole di Marco Brunelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brunelli: “Italia prima al mondo con VAR ovunque, gli arbitri parleranno allo stadio”

In questa notizia si parla di: arbitri - brunelli - italia - prima

Full Time Meta Catania – Ecocity Genzano 8 - 5 d.t.s (4-4) 4’00’’ Mario Ricardo SALAMONE (C), 17’00” Autogol FUSARI (C), 20’30’’ Maurizio SILVESTRI (C), 23’10’’ Jamison Moura NEM, 26’46 Autogol TURMENA, 26’00’’ Leonardo BRUNELLI, 28’00“ Luis Fel Vai su Facebook

Brunelli: Gli arbitri commenteranno le decisioni prese al VAR allo stadio; Si riduce da 47 a 42 arbitri l’organico della CAN, 5 i direttori di gara promossi. Zappi: Così potremo far crescere meglio i giovani; Serie A, gli arbitri spiegheranno le scelte al Var? La conferma di Brunelli.

Arbitri col microfono: dalla prossima Serie A spiegazioni in diretta sulle decisioni Var - L’Italia prima tra i grandi campionati a rendere stabile la comunicazione in campo ... Secondo calciocasteddu.it

Arbitri, una squadra più giovane. Zappi: “In futuro un'altra donna in Serie A” - Una squadra di arbitri sempre più giovane, la continuazione di Open Var (il format Dazn per analizzare gli episodi delicati) e l’introduzione della tecnologia video sui campi di Serie C e A femminile. Da repubblica.it