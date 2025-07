Dispersi in mare trovato un altro corpo

Nel Golfo di Taranto, un’altra drammatica scoperta si aggiunge alla tragedia dei quattro diportisti dispersi da domenica mattina. Durante le ricerche febbrili, una motovedetta ha avvistato un altro corpo, portando tristezza e sgomento tra le operazioni di salvataggio. La vicenda sconvolge l’intera comunità, mentre si intensificano gli sforzi per fare luce su questa dolorosa vicenda. La speranza è che la verità possa emergere al più presto.

Un altro corpo è stato ritrovato in mare durante le ricerche dei quattro diportisti dispersi da domenica mattina nel Golfo di Taranto. Il cadavere è stato avvistato da una motovedetta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dispersi in mare, trovato un altro corpo

In questa notizia si parla di: dispersi - mare - altro - corpo

Dispersi in mare e creduti morti, 5 pescatori trovati vivi due mesi dopo: pioggia e pesce per sopravvivere - Dopo 55 giorni di silenzio, il gruppo disperso da metà marzo, partito dal Perù, ha riacceso le speranze di familiari e amici.

Le ricerche in mare dei tre dispersi ancora mancanti all’appello - è stato ritrovato solo il corpo di Claudio Donnaloia - continuano senza sosta al largo del golfo di Taranto. Ma, fino a ieri sera, era stato ritrovato solo un divanetto bianco che potrebbe - ma non c’ Vai su Facebook

«Non uscite per favore, il mare è brutto». Trovato il corpo di uno dei quattro dispersi. L’ultimo ospite imbarcato per caso Vai su X

Dispersi in mare: rinvenuto un altro corpo; Dispersi in mare a Taranto, trovato un altro corpo; Taranto, uomini dispersi in mare: trovato corpo 73enne. Si cercano gli altri tre amici.

Dispersi in mare, Donnaloia morto per annegamento - La conferma dal medico legale dopo l'esame sul corpo dell'unico ritrovato dei quattro diportisti dispersi nelle acque del Golfo. Secondo rainews.it

Dispersi in mare: quattro le persone di cui si sono perse le tracce. Ricerche estese anche alla Calabria. Trovato un corpo in mare. Video - Sono dispersi, da più di 24 ore, i pescatori tra i 60 e i 70 anni, usciti ieri - Da msn.com