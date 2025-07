Casertana Federico Coppitelli è il nuovo allenatore dei rossoblù

Con entusiasmo e ambizione, la Casertana FC annuncia l’ingaggio di Federico Coppitelli, un giovane allenatore torinese dal talento riconosciuto nel panorama del calcio giovanile. Con una carriera ricca di successi e una forte propensione a valorizzare i giovani, Coppitelli rappresenta la scelta perfetta per portare i rossoblù verso nuovi traguardi. È il momento di scrivere insieme un nuovo capitolo di crescita e vittorie, sotto la guida di questa promettente promessa del calcio italiano.

La Casertana FC ha ufficializzato l'arrivo di Federico Coppitelli sulla panchina della prima squadra. L'allenatore torinese, classe 1984, rappresenta uno dei profili più interessanti della nuova generazione di tecnici italiani. La società campana punta così su un allenatore dal curriculum ricco di successi nel settore giovanile e capace di valorizzare i giovani talenti, una delle linee guida dichiarate del progetto rossoblù. Un percorso segnato dai trofei giovanili. La carriera di Coppitelli è iniziata presto e con risultati subito rilevanti. Alla guida del Tor Tre Teste, storico club della Capitale, ha conquistato due scudetti nelle categorie Under 15 e Under 17.

