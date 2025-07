Papa Leone XIV | Giustizia ambientale necessità urgente

Papa Leone XIV lancia un appello urgente per la giustizia ambientale, sottolineando nella sua testimonianza per la X Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato che il tempo per agire è ormai scaduto. Con l’ONU che segnala ondate di calore estreme e la minaccia crescente alle popolazioni, è fondamentale unire gli sforzi per proteggere il nostro pianeta. La speranza è che queste parole spingano a un cambiamento immediato e deciso.

L’allarme di Papa Leone nel messaggio per la X Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato. “La giustizia ambientale – dice il Papa – rappresenta una necessità urgente”. L’ONU: ondate di calore estreme, necessario proteggere le popolazioni. Servizio di Elena Seno e Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: “Giustizia ambientale necessità urgente”

In questa notizia si parla di: papa - leone - giustizia - ambientale

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Il #Papa: agire per la giustizia ambientale. Il Creato non è un campo di battaglia #ROMA – Pubblichiamo il testo del Messaggio di #PapaLeone XIV per la X Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, che sarà celebrata lunedì 1° settembre 2025, s Vai su Facebook

#NEWS - Il #Papa: agire per la giustizia ambientale. Il #Creato non è un campo di battaglia. #2luglio #popeLeoXIV #papaLeone #LeonXIV #ambiente @vinmorgante Vai su X

Papa Leone XIV: «La giustizia ambientale è urgente, il creato diventa campo di battaglia»; Il Papa: urgente agire per la giustizia ambientale. Il Creato non è un campo di battaglia; Il Papa: La nostra terra sta cadendo in rovina, ferirla è peccato. Serve una giustizia ambientale.

Papa Leone XIV: «La giustizia ambientale è urgente, il creato diventa campo di battaglia» - Nel suo primo messaggio per la Giornata mondiale del creato, il papa denuncia le guerre ambientali, i conflitti per le risorse e la devastazione che colpisce i poveri. Si legge su editorialedomani.it

Il Papa: "La nostra terra sta cadendo in rovina, ferirla è peccato. Serve una giustizia ambientale" - Leone XIV nella X Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato: "Calpestare la giustizia e la pace significa colpire maggiormente i più poveri, gli emarginati, gli esclusi" ... Secondo msn.com