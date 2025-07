LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 4-6 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break della russa

Un live emozionante dalla finale di Wimbledon 2025 tra Paolini e Rakhimova: il match si infiamma con scambi mozzafiato e colpi decisivi. La tensione cresce ad ogni punto, mentre le due campionesse si sfidano con grinta e determinazione. Segui in tempo reale questa battaglia sportiva, dove ogni game può fare la differenza. Clicca qui per aggiornare la diretta e vivere ogni emozione del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Game Rakhimova. Se ne va anche questa risposta di una scorata Jasmine. 40-0 Paolini strappa il movimento della risposta di dritto. 30-0 E’ lunga la risposta di rovescio di Jasmine. 15-0 Dritto lungolinea seguito da quello a campo aperto vincente di Rakhimova. 1-2 Game Paolini. Se ne va il rovescio lungolinea della russa. AD-40 Regalo della russa, che spedisce out il rovescio a campo sguarnito. 40-40 Risposta di rovescio vincente sulla riga di Rakhimova. ParitĂ . 40-30 Dritto lungolinea e comodo tocco in avanzamento dell’azzurra. 30-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 4-6 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break della russa

