Salernitana dopo Faggiano ecco Raffaele | il nuovo allenatore ha firmato un biennale

La Salernitana dà il benvenuto a Giuseppe Raffaele, il nuovo timoniere dei granata. Dopo l’esperienza nelle serie minori e una serie di risultati promettenti, il tecnico siciliano ha firmato un contratto biennale, assicurandosi il futuro fino al 2027. Con un curriculum in crescita e una passione dimostrata per il calcio, Raffaele si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della squadra. La sua avventura starta ora: è il momento di credere nei nuovi orizzonti!

Tempo di lettura: 2 minuti Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico siciliano ha firmato un biennale, che lo legherà alla squadra granata fino al 2027. Raffaele si è affacciato alla serie C nel 2018 allenando in Basilicata, al Potenza, ottenendo, in tre stagioni, altrettante qualificazioni ai playoff. Poi Catania, Viterbese ed Audace Cerignola, raggiungendo il secondo posto, uscendo in semifinale di playoff contro il Pescara. L’esperienza in Puglia è stata la migliore, rendendo l’ Audace la vera rivelazione del campionato. Prima della firma e dell’annuncio ufficiale, Faggiano e Raffaele hanno parlato a lungo di moduli e uomini: il 3-5-2 è il marchio di fabbrica, ma l’allenatore non è un’integralista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it