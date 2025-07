Istat a maggio occupati in crescita | + 408 mila in un anno Inattivi in calo ma disoccupazione al 6,5%

L’occupazione in Italia registra segnali positivi a maggio: +80mila occupati, con un tasso salito al 62,9%. Mentre inattivi e disoccupati si riducono, il mercato del lavoro mostra una crescita diffusa tra diverse fasce e tipologie di impiego. Tuttavia, il dato sulla disoccupazione al 6,5% e le dinamiche in evoluzione suggeriscono che ci sono ancora sfide da affrontare per un pieno rilancio occupazionale. La crescita delle persone in cerca di...

A maggio, secondo i dati Istat, su base mensile la crescita di occupati e disoccupati si associa al calo degli inattivi. L’aumento degli occupati (+0,3%, pari a +80mila unità) coinvolge uomini, donne, dipendenti permanenti, autonomi e coloro che hanno almeno 50 anni d’età; si registra invece un calo tra i dipendenti a termine e nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione sale al 62,9% (+0,2 punti). La crescita delle persone in cerca di lavoro (+7,1%, pari a +113mila unità) riguarda entrambe le componenti di genere ed è diffusa in tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione sale al 6,5% (+0,4 punti), quello giovanile al 21,6% (+1,7 punti). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

