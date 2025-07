Una carriera lunga 33 anni Adam Copeland verso l’ultima corsa | Il mio tempo sul ring sta per finire

L’ultimo capitolo di una leggenda sta per essere scritto. Adam "Edge" Copeland, il WWE Hall of Famer ora protagonista in AEW, apre il suo cuore ai fan con parole di gratitudine e nostalgia, riflettendo su un percorso di 33 anni che ha rivoluzionato il mondo del wrestling. Con umiltà e passione, si prepara a lasciare il ring, ma promette di vivere ogni momento fino all’ultimo. L’ultimo…

Adam “Edge” Copeland sa che il suo tempo sul ring sta per finire, e ora, il WWE Hall of Famer diventato star della AEW ha condiviso un messaggio sincero e toccante con i fan, riflettendo su cosa abbia significato per lui questo lungo viaggio. In un post su Instagram, Copeland ha ripercorso la sua carriera lunga 33 anni, ammettendo che la fine si sta avvicinando, ma ha intenzione di godersi fino all’ultimo ogni singolo istante rimasto. L’ultimo giro sul ring: Edge si prepara all’addio. Copeland ha voluto celebrare l’anniversario del suo debutto nel mondo del wrestling, avvenuto lo stesso giorno del Canada Day, più di trent’anni fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Una carriera lunga 33 anni, Adam Copeland verso l’ultima corsa: “Il mio tempo sul ring sta per finire”

In questa notizia si parla di: adam - copeland - tempo - ring

Wrestling: John Cena lascerà definitivamente il ring nel 2025; Una carriera lunga 33 anni, Adam Copeland verso l’ultima corsa: Il mio tempo sul ring sta per finire; AEW: Padre tempo sta arrivando, Adam Copeland si arrende?.

Una carriera lunga 33 anni, Adam Copeland verso l’ultima corsa: “Il mio tempo sul ring sta per finire” - Adam “Edge” Copeland sa che il suo tempo sul ring sta per finire, e ora, il WWE Hall of Famer diventato star della AEW ha condiviso un messaggio sincero e toccante con i fan, riflettendo su cosa abbia ... Lo riporta zonawrestling.net

AEW: Padre tempo sta arrivando, Adam Copeland si arrende? - Con un post, Adam Copeland ha voluto ricordare il suo debutto sul ring di 33 anni fa, in Canada, ricordando tanti momenti in un messaggio che, per molti, sa quasi di addio: ... Come scrive spaziowrestling.it