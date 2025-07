Sisma 2016 scatto in avanti della ricostruzione pubblica

Il terremoto del 2016 ha rappresentato una sfida cruciale per l’Italia, ma i segnali di ripresa sono ormai evidenti: nel 2025, la ricostruzione pubblica accelera, con oltre 1.200 nuovi cantieri avviati e un incremento significativo nelle liquidazioni dei contributi. Un segnale di fiducia e di progresso che dimostra come il nostro Paese stia finalmente scattando in avanti, restituendo speranza e rinnovata energia alle comunità colpite.

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi cinque mesi del 2025 la ricostruzione privata fa segnare un +22% rispetto allo stesso periodo del 2024 e, al 31 maggio 2025, le liquidazioni per i contributi concessi hanno raggiunto quota 6,1 miliardi di euro: +37,41% rispetto all’anno precedente. Sul fronte della ricostruzione pubblica, invece, su un totale di 3.542 interventi programmati, saranno avviati 1.200 nuovi cantieri. Inoltre, più del 33,8% degli interventi ha un progetto approvato o ha già avviato le procedure per affidamento dei lavori. Non solo ricostruzione, ma anche riparazione economica e sociale. Un’indagine del Cresme nei territori delle quattro regioni interessate dal programma stima che, anche grazie alle risorse messe in campo Programma Next Appennino, il Pil crescerà complessivamente di oltre 3,8 miliardi di euro e che l’occupazione vedrà un incremento di circa 15. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

