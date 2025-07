Nuovo sciopero treni 7-8 luglio 2025 | orari e lista delle corse garantite

Se viaggiate in treno tra il 7 e l’8 luglio 2025, preparatevi a possibili disagi a causa di uno sciopero nazionale indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb. Trenitalia, Tper e TreNord potrebbero cancellare o modificare alcune corse, con orari variabili. Ecco tutto quello che dovete sapere sugli orari garantiti e le corse salve, per affrontare al meglio questa mobilitazione e pianificare i vostri spostamenti senza sorprese.

Roma, 2 luglio 2025 – Nuovo sciopero all’orizzonte sui binari. Il Gruppo Fs annuncia in una nota possibili disagi per chi viaggia con Trenitalia, Tper e TreNord nei giorni 7 e 8 luglio. “I treni possono subire cancellazioni o variazioni”, avverte. Gli orari . La mobilitazione su scala nazionale, indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, scatta alle 21 di lunedì 7 luglio e termina alle 18 di martedì 8 luglio. Ma – avvisa l’azienda – “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Da considerare che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque a destinazione, se questa è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dello sciopero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo sciopero treni 7-8 luglio 2025: orari e lista delle corse garantite

