i cesaroni cacciano i bambini dal centro estivo per le riprese tra genitori infuriati e polemiche

La scuola di piazza Damiano Sauli diventa il set della settima stagione de I Cesaroni, attirando l’attenzione di genitori e cittadini. Tuttavia, questa scelta ha scatenato polemiche: i bambini del centro estivo sono stati cacciati per lasciare spazio alle riprese della serie, suscitando infuocate reazioni e discussioni sulla tutela degli spazi dei più piccoli. La vicenda mette in luce il delicato equilibrio tra produzioni televisive e diritti delle famiglie, lasciando tutti con un dubbio…

