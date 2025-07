David Juventus i retroscena di un inseguimento durato due anni! Tutto quello che c’è da sapere sulla trattativa che ha portato l’attaccante a Torino

Dopo due anni di intense trattative, la Juventus sta per ufficializzare l’arrivo di Jonathan David, il talento canadese che ha catturato l’attenzione del club fin dall’inizio. Un inseguimento lungo, ricco di retroscena e sogni di grandezza, sta per concludersi con un colpo di mercato che promette di scuotere le sorti bianconere. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa lunga attesa e cosa aspettarsi dal nuovo gioiello di Torino.

David Juventus, i retroscena di un "inseguimento" durato due anni: i dettagli sull'arrivo del canadese. Jonathan David si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus e il suo arrivo segna la conclusione di una lunga e attesa trattativa, che ha visto il club bianconero impegnato in un inseguimento che dura ormai da quasi due anni. Come riportato da Alfredo Pedullà su X, il trasferimento del canadese arriva dopo u n intenso lavoro dietro le quinte, che ha coinvolto il nuovo management bianconero. Il club ha finalmente trovato l'intesa con David, con l'attaccante che si è affacciato alla Juve come uno degli acquisti più attesi della stagione.