Usa condannano Iran per rottura collaborazione con Aiea

Gli Stati Uniti condannano duramente l’Iran per aver interrotto la collaborazione con l’Aiea, un gesto che mina gli sforzi internazionali per la sicurezza nucleare. “È vergognoso”, ha dichiarato Tammy Bruce, portavoce del Dipartimento di Stato, evidenziando la preoccupazione crescente sulla trasparenza e la stabilità nella regione. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni profonde sulla cooperazione internazionale e sulla pace globale, alimentando tensioni e incertezze nel panorama geopolitico.

Gli Stati Uniti condannano l'Iran per aver interrotto la collaborazione con l'Aiea. "E' vergognoso", ha detto la portavoce del dipartimento di Stato Tammy Bruce in un briefing con la stampa.

L’Iran sospende la collaborazione con l’Aiea - Il presidente Pezeshkian ha promulgato la legge che impone la sospensione della collaborazione dell'Iran con l'Aiea. Secondo dire.it

L’Iran sospende la collaborazione con l’Aiea, il presidente Pezeshkian conferma l’uscita - Il presidente Pezeshkian ha promulgato la legge che impone la sospensione della collaborazione dell'Iran con l'Aiea. Segnala dire.it