Bye Bye Napoli si pensa già al futuro | l’annuncio

Il mercato in uscita si anima per il club azzurro: un difensore si appresta a iniziare una nuova esperienza in Europa. Il Napoli continua a lavorare su più tavoli in questa fase di mercato, non solo in entrata ma anche per quanto riguarda le cessioni. In queste ore, tra l'altro, bisogna segnalare la definizione un'operazione in uscita che coinvolge un difensore azzurro. Rafa Marin pronto a una nuova avventura. Rafa Marín è pronto a iniziare una nuova esperienza con la maglia del Villarreal. Il difensore centrale spagnolo ha completato le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà al club iberico.