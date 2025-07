Wimbledon Paolini fuori al secondo turno | Rakhimova firma la rimonta

Un’altra delusione scuote il torneo di Wimbledon, dove Jasmine Paolini si ferma al secondo turno sotto i colpi di Kamilla Rakhimova. La brutta performance non solo spegne le speranze di proseguire nel celebre torneo, ma infligge anche un duro colpo al suo ranking, che ora rischia di scendere ulteriormente. Una giornata difficile per il tennis italiano, che si vede ancora una volta eliminata prematuramente. La sfida continua, con la speranza di un riscatto già dal prossimo impegno.

Jasmine Paolini esce di scena a Wimbledon per mano della numero 80 al mondo: brutto crollo anche nel ranking Pessime notizie da Wimbledon con Jasmine Paolini che deve salutare Wimbledon solamente al secondo turno. Kamilla Rakhimova infatti ha avuto la meglio contro la tennista azzurra che precipita all’ ottavo posto nel ranking virtuale dato che difendeva la finale dell’anno scorso. L’italiana è l’ennesima testa di serie eliminata in questo Wimbledon “ammazza-grandi”, andando a fare compagnia ad oggi a Coco Gauff (#2), Jessica Pegula (#3, per mano di Elisabetta Cocciaretto ), Qinwen Zheng (#5), Paula Badosa (#9), Diana Shnaider (#12), Karolina Muchova (#15), Jelena Ostapenko (#20), Beatriz Haddad Maia (#21), Donna Vekic (#22), Magdalena Frech (#25), Marta Kostyuk (#26), Magda Linette (#27), Leylah Fernandez (#29) e McCartney Kessler (#32). 🔗 Leggi su Sportface.it