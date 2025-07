Preghiera della sera 2 Luglio 2025 | Veglia su di me

Concludiamo questa giornata con un momento di riflessione e speranza, affidando le nostre preoccupazioni e desideri alla protezione di San Giuseppe. La preghiera della sera ci invita a trovare pace e conforto nella fede, permettendoci di affrontare il riposo notturno con cuore sereno e rinnovata fiducia nel domani. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo a questa preghiera, affinché la sua luce illumini il nostro cammino.

“Veglia su di me”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 2 Luglio 2025: “Veglia su di me”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - veglia - luglio

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte” - In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

CHIAVARI - Questa sera, vigilia della Solennità di Pentecoste, il vescovo Giampio Devasini presiederà la veglia di preghiera. L'appuntamento è alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Anche nella nostra, come nelle altre diocesi Italiane, ci sa Vai su Facebook

Mondragone piange l'addio a Luigi Petrella, in centinaia alla veglia: «Fiaccole per illuminare il ricordo»; Una veglia di preghiera per Alessia e Giorgia, ferite gravemente nell'incidente col monopattino; In tantissimi alla veglia per Michele, venerdì a Palosco l’ultimo saluto.

Mondragone piange l'addio a Luigi Petrella, in centinaia alla veglia: «Fiaccole per illuminare il ricordo» - Si svolgeranno oggi pomeriggio alle sedici nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo i funerali di Luigi Petrella, il sedicenne travolto e ucciso da un'auto pirata la sera ... ilmattino.it scrive

Missionari martiri: Vicenza, domani sera una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Brugnotto | AgenSIR - (morto in India il 5 luglio 2021 dopo aver combattuto tutta la vita per i diritti degli indigeni delle ... Lo riporta agensir.it