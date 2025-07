Cadavere senza testa il cranio trovato dopo 17 anni Il nuovo proprietario di casa l?ha trovato in giardino

Un enigma che dura da 17 anni sta finalmente per essere risolto: la testa del cadavere decapitato, rinvenuta in un giardino di Bolzano, getta nuova luce sul mistero di un omicidio irrisolto. La scoperta del cranio, avvenuta grazie al nuovo proprietario di casa, riaccende le speranze di fare luce su un caso che ha lasciato l’intera comunità senza risposte. Resta da scoprire cosa si nasconde dietro questa inquietante vicenda.

BOLZANO - É stata trovata la testa del cadavere decapitato, trovato il 21 febbraio 2008 in un cartone lungo l'autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa. Il corpo per 17 anni era.

