Calciomercato Napoli lo scambio dà luce verde | la sorpresa

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una svolta sorprendente: uno scambio potrebbe sbloccare la trattativa più attesa. Dopo aver conquistato lo scudetto, il club partenopeo continua a fare il suo nome tra le big di mercato, consolidando un’estate ricca di mosse intelligenti. Ora, con una proposta che potrebbe cambiare le carte in tavola, il Napoli si prepara a stupire ancora, puntando a rafforzarsi per mantenere alta la competitività. La sorpresa è dietro l’angolo.

Uno scambio potrebbe sbloccare una trattativa di calciomercato del Napoli. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è anche il club più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare solo agli arrivi già ufficializzati di Luca Marianucci (acquisto dall’Empoli per 9 milioni di euro) e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero). Ma il Napoli, vista la richiesta di Antonio Conte di avere due giocatori per ogni ruolo, ha tutta l’intenzione di portare in azzurro altri nuovi calciatori. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento che porta con sé una svolta davvero importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, lo scambio dà luce verde: la sorpresa

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - scambio - luce

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Napoli e Juventus valutano un clamoroso scambio Osimhen-Vlahovic. La panchina del serbo contro il Widad Casablanca alimenta i segnali di separazione. Il nodo resta la valutazione: il Napoli chiede i 75 milioni della clausola di Osimhen, la Juve valuta Vl Vai su Facebook

Interessante novità rilanciata dall'edizione odierna di Repubblica: tra gli obiettivi del Napoli per la difesa ci sarebbe anche Koni De Winter Il centrale di proprietà del Genoa sarebbe nella lista dei possibili rinforzi per il pacchetto arretrato: la possibile tratt Vai su X

Scambio in Serie A: l’Inter beffa il Napoli e Conte; Simone Scuffet al Napoli, Elia Caprile al Cagliari: lo scambio fra portieri è ufficiale. Formula e dettagli; Calciomercato. Ismajli: c’è il Napoli. Possibile scambio con Zerbin in arrivo. Sarà asta per Fazzini.

Calciomercato Napoli/ Scambio Scuffet-Caprile, ci siamo! Sfuma il colpo Matic (7 gennaio 2025) - IlSussidiario.net - Calciomercato Napoli News, oggi 7 gennaio 2025: si chiude lo scambio di portieri con Scuffet in arrivo e Caprile che andrà al Cagliari. Riporta ilsussidiario.net

Calciomercato Napoli, scambio pazzesco! Osimhen in cambio di… - MSN - Alla luce dello scenario attuale, con Antonio Conte che è in attesa di segnali concreti sul calciomercato per convincersi a rimanere, questa pista sarebbe qualcosa di davvero importante. Secondo msn.com