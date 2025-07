Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 20 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a informarvi sulle condizioni del traffico a Roma e dintorni. Oggi, 2 luglio 2025 alle ore 20:25, registriamo rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, tra Fiumicino e Aurelia, con code anche tra Laurentina e lo svincolo Togliatti. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare le vostre tratte.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare Roma Fiumicino Aurelia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Laurentina doppia sul tratto Urbano si rallenta tra Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare statale Pontina un incidente veramente il traffico tra Spinaceto e di grande raccordo direzione EUR e mentre in via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia da Viola c'è da Astral infomobilità e tutto ora un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 20:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, bando da 1,5 milioni di euro per promuovere i vini nei mercati extra UE #regionelazio #giornaleinfocastelliromani Regione Lazio Giancarlo Righini Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 13 | 25.