Viareggio uccise ladro investendolo con suv | rinviata a giudizio Cinzia Dal Pino

Una vicenda drammatica scuote Viareggio: Cinzia Dal Pino, imprenditrice di 65 anni, è stata rinviata a giudizio dopo aver investito e ucciso un ladro, Nourdine Mezgoui, poco più che un uomo di 52 anni. L’episodio, avvenuto l’8 settembre 2024, ha sollevato accese discussioni su giustizia e legittima difesa. La comunità si interroga: quali saranno le sorti di questa vicenda?

È stata rinviata a giudizio Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice 65enne che l'8 settembre 2024 uccise un uomo investendolo più volte con la macchina a Viareggio. La vittima era un 52enne di origini marocchine, Nourdine Mezgoui, che poco prima le aveva rubato la borsa

