Napoli si pensa anche alle cessioni Ngonge vicino al Torino

Il mercato del Napoli si infiamma: Ngonge potrebbe salutare gli azzurri e approdare al Torino, segnando un’importante svolta nelle strategie di cessione. La società partenopea mantiene alta l’attenzione sul fronte uscite, cercando di ottimizzare la rosa e prepararsi alle sfide future. Mentre le trattative si intensificano, i tifosi restano in attesa di novità ufficiali. La finestra di mercato è appena iniziata e le sorprese sono dietro l’angolo.

Napoli, Ngonge può dire addio. Per lui c’è il Torino Il Napoli è molto attivo anche nel mercato in uscita, in attesa di risolvere la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, si pensa anche alle cessioni. Ngonge vicino al Torino

Napoli, Simeone e Ngonge in partenza

Cyril Ngonge sta per salutare il Napoli. L'ex Verona, che non ha trovato molto spazio nello scacchiere di mister Conte nella passata stagione, sta infatti per trasferirsi al Torino! La trattativa tra i due club è ormai vicina alla chiusura e l'annuncio ufficiale dovrebb Vai su Facebook

