Cold case del Brennero | dopo 17 anni spunta un testa nel giardino dell’assassino | cosa è successo

Dopo 17 anni di mistero, un inquietante ritrovamento scuote ancora una volta il caso del Brennero: nel giardino dell'omicida, un sospetto testimone torna a emergere. La scoperta a Sontheim an der Brenz, in Germania, riaccende i riflettori su un uomo di 61 anni di origini siciliane, già condannato per orribili delitti. Cosa si nasconde dietro questa macabra scoperta? Le indagini sono appena iniziate, e il passato potrebbe riservare ulteriori sorprendenti rivelazioni.

La macabra scoperta a Sontheim an der Brenz, in Germania. Il presunto assassino, un 61enne di origini siciliane, sta scontando l'ergastolo nelle carceri tedesche per altri tre omicidi: smembrava le vittime e nascondeva i resti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cold case del Brennero: dopo 17 anni spunta un testa nel giardino dell’assassino: cosa è successo

