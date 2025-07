Collisione con gabbiani rientra a Palermo volo Ita per Linate

a riprogrammare i loro piani di viaggio, sottolineando ancora una volta l'importanza delle misure di sicurezza in ambito aeronautico. Nonostante l’incidente, la professionalità del personale ha garantito il massimo della sicurezza e la gestione efficace della situazione.

La collisione con un gruppo di gabbiani ha costretto il volo Palermo-Milano Linate di Ita Airways a rientrare. Dopo il decollo previsto per le 12,45 di oggi, all'aeroporto Falcone Borsellino, si è verificato il cosiddetto bird strike che ha visto lo scontro tra l'aereo e uno stormo di uccelli. Tra i passeggeri ci sono stati momenti di paura, ma nessun problema di sicurezza. Sono stati fatti scendere e il volo è stato cancellato. Hanno dovuto poi attendere di salire su un altro velivolo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Collisione con gabbiani, rientra a Palermo volo Ita per Linate

